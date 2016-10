Personelle Veränderungen bei Arte

Am Mittwoch hat die Mitgliederversammlung von Arte in Straßburg getagt. Mehrere Posten wurden neu besetzt.



Die Mitgliederversammlung von Arte Geie hat am Mittwoch über zwei neue Personalien entschieden. So hat sie der Ernennung von Alexander von Harling zum neuen Leiter der Hauptabteilung "Wissen" zugestimmt. Er folgt in dieser Funktion auf Markus Nievelstein, der zum ARD-Geschäftsführer der Arte Deutschland TV GmbH berufen wurde. Von Harling übernimmt das Amt ab dem 1. Dezember 2016.