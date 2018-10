Das Sylter Kommissariat der ZDF Fernsehserie "Nord Nord Mord" hat einen neuen Hauptkommissar. Peter Heinrich Brix folgt damit auf Theo Clüver.



Peter Heinrich Brix übernimmt in der Rolle des Carl Sievers die Dienststelle der Sylter Kriminalpolizei. Sein erster Fall "Nord Nord Mord - Sievers und die Frau im Zug" führt ihn allerdings zunächst zurück an seine alte Wirkungsstelle in Kiel.