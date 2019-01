Peter Jackson bringt neuen Beatles-Film heraus

Der neuseeländische Regisseur und Oscar-Preisträger Sir Peter Jackson ("Der Herr der Ringe") arbeitet an einem neuen Beatles-Film.



Das Projekt basiere auf 55 Stunden Exklusivmaterial, das im Januar 1969 im Tonstudio aufgenommen worden sei, wurde am Mittwoch auf dem offiziellen Twitter-Auftritt der Beatles mitgeteilt. Während dieser Zeit wurde auch der Beatles-Klassiker "Let It Be" aufgenommen. Der Titel wurde erst im Mai 1970 veröffentlicht, nachdem sich die Beatles bereits aufgelöst hatten.