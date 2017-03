Peter Kloeppel weiter "RTL Aktuell"-Anchorman

Kaum jemand im deutschen Fernsehen wird so eng verbunden mit seinem Job wahrgenommen wie Peter Kloeppel. Mittlerweile feiert er sein 25. Jubiläum als Anchorman bei "RTL Aktuell". Passend dazu gibt es eine Vertragsverlängerung.



Was war zuerst da - das Huhn oder das Ei? Oder anders gefragt: Peter Kloeppel oder "RTL Aktuell"? Zugegeben, es ist die RTL-Nachrichtensendung. Sie lief bereits vier Jahre vor seinem Jobantritt.