Peter Kraus bricht sich Schulter in ARD-Show

Am Sonnabendabend musste Rock’n’Roll-Legende Peter Kraus die Show "Spiel für dein Land" auf ärztlichen Rat verlassen. Er verletzte sich bei einem der vielen Spiele an der Schulter.



In der ARD-Show trat der 78-jährige Österreicher gegen andere Promis aus Deutschland und der Schweiz an. In dem Spiel, das ihm zum Verhängnis wurde, musste Peter Kraus gegen den Tatortkommissar Axel Prahl und Sportkommentator Marcel Reif antreten. Ziel war es, möglichst viele herabfallende Sterne zu fangen. Als sich alle drei Spieler auf die Matte warfen, stieß Kraus mit erst Prahl zusammen und dann fiel auch noch Marcel Reif auf den Sänger.