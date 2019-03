Peter Kraus feiert seinen 80. bei "Wer weiß denn sowas?"

Vor über 60 Jahren verkörperten Cornelia Froboess und Peter Kraus in "Wenn die Conny mit dem Peter" das Teenie-Traumpaar ihrer Generation. 61 Jahre später sitzen sie wieder gemeinsam in einer Sendung.



Genau zehn Jahre trennen Peter Kraus (80) und Michael Hartl (70). Beide haben am 18. März Geburtstag und werden ihre runden Geburtstage bei "Wer weiß denn sowas?" feiern - jedoch getrennt voneinander. Denn der Wochenplan der Quiz-Show sieht es anders vor.