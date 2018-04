Petra Schmidt-Schaller lässt Eckart von Hirschhausen hinter sich

ZDF-Film vor ARD-Show: Mit insgesamt rund neun Millionen Zuschauern zogen die öffentlich-rechtlichen Sender das meiste Publikum an.



Die öffentlich-rechtlichen Programmanbieter haben am Donnerstagabend im deutschen Fernsehen den Ton angegeben. Dabei erwies sich der ZDF-Film "Wir lieben das Leben" als größter Publikumsmagnet. Im Schnitt 4,79 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr die Geschichte um eine Lehrerin (Petra Schmidt-Schaller), die es trotz chaotischer Familienverhältnisse schafft, eine Reihe von müden Schülern zu begeisterten Musicaldarstellern zu machen. Der Marktanteil betrug 15,9 Prozent.