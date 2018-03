Pflege am Abgrund - "Tatort: Im toten Winkel"

Der Bremer "Tatort" führt die Zuschauer am kommenden Sonntag in die Abgründe des deutschen Pflegesystems. Hautnah und schonungslos.



Drei Viertel der Pflegebedürftigen werden daheim versorgt. Doch die Rahmenbedingungen für häusliche Pflege sind problematisch. Wie groß die Missstände sind, zeigt an diesem Sonntag (20.15 Uhr) der Bremer "Tatort"-Krimi "Im toten Winkel". "Es ist deutsche Realität in komprimierter Form", sagt Sabine Postel alias Hauptkommissarin Inga Lürsen.