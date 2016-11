"Phantastische Tierwesen" legt phantastischen Kinostart hin

Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling lässt die Kinokassen wieder einmal klingeln: Das Startwochenende in den USA lief für "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" aussichtsreich.



Der Film "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" aus dem Harry-Potter-Universum hat an den nordamerikanischen Kinokassen einen glänzenden Start hingelegt. Nach Schätzungen am Sonntag brachte der Fantasy-Film mit Eddie Redmayne als Zauberer und Fabelwesen-Experte Newt Scamander am Wochenende rund 75 Millionen Dollar (etwa 70 Millionen Euro) ein.