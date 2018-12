Phil Taylor unterbricht Rente für Promi-Darts-WM

Das Line-up der "Promi-Darts-WM 2019" hat es in sich. Unter anderen Prominenten und Stars des Sports tritt auch Darts-Legende Phil Taylor an.



Neben der internationalen Darts-Legende Phil "The Power" Taylor spielen der aktuelle Weltranglisten-Erste Michael van Gerwen und die Weltklasse-Profis Peter Wright, Gary Anderson und Raymond van Barneveld bei der "Promi-Darts-WM 2019" am 5. Januar, um 20.15 Uhr live auf ProSieben. Moderator Christian Düren führt gemeinsam mit Darts-Experte Elmar Paulke live durch den Showabend.