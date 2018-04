Philippinische Kinder via Internet missbraucht - Geständnis

Ein 48-Jähriger aus Bayern hat gestanden, philippinische Kinder via Internet missbraucht zu haben.



Laut Anklage hat er mehr als zwei Jahre lang von zuhause aus mit einer Philippinin gechattet und dabei Anweisungen für den Missbrauch ihrer drei kleinen Kinder gegeben. Er bedaure zutiefst, dass er sich zu den Taten habe hinreißen lassen, ließ der Angeklagte am Dienstag zum Prozessauftakt am Landgericht Traunstein über seinen Anwalt erklären.