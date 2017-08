Philips: Neue UHD-Fernseher mit Quantum Dot

Philips hat in Berlin ein neues Modell der 8000er-Serie vorgestellt. Interessant daran, es nutzt die Quantum-Dot-Technologie.



In zwei verschiedenen Größen wird das neue Modell 8602 von Philips verfügbar sein, doch braucht man dafür schon ein wenig Platz. Die OLED-Displays messen 55 und 65 Zoll in der Diagonalen. Dabei verbinden sie die Quantum-Dot-Technologie mit der neuen P5 Perfect Picture Engine, was in einer nie dagewesenen Bildqualität resultieren soll.