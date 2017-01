Philips bringt UHD-Blu-ray-Player mit Dolby Vision auf den Markt

Gleich zwei neue UHD Blu-ray Player will Philips im Frühjahr 2017 auf den Markt bringen. Das neue Flaggschiff von Philips ist der erste mit Dolby Vision.



Philips bringt im Frühjahr zwei neue UHD-Blu-ray-Player heraus. Das neue Flaggschiff des Hauses wird der erste Blu-ray-Player des Unternehmens, der Dolby Vision unterstützt. Im vergangenen Jahr war Oppo der erste Hersteller, der mit einem UHD-Blu-ray-Player mit Dolby Vision auf den Markt kam. Bei der Electronics Consumer Show 2017 folgten LG und P&F USA.