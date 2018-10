Philips enttäuscht Erwartungen

Der Elektronik- und Medizintechnik-Konzern legt seine Zahlen vor und es zeigt sich: Er kommt weniger schnell voran als erwartet.



Der niederländische Elektronik- und Medizintechnik-Konzern Philips hat zuletzt weniger stark zulegen können als von Experten erwartet. Der Umsatz kletterte im dritten Quartal um 4 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Amsterdam mitteilte.