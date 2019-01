Philips präsentiert TV-Range-Highlights 2019

Neues Jahr, neue Auswahl. Für 2019 will Philipps seine Geräte noch schneller, besser und leistungsstärker machen. Das ist Philips TV-Range 2019 im Überblick.



Ob ein um 20 Prozent leistungsstärkerer P5-Prozessor der dritten Generation wie in den Modellen OLED804 und 854 oder die ersten LCD-TVs mit Sound von Bowers & Wilkins wie die 8804 LCDs - Philipps gibt 2019 Vollgas.

Meldungen zu diesem Thema

Sat.1 täuscht Zuschauer & setzt Immobilienmakler als Anwalt ein

Philips TV integriert Alexa auf weiteren Geräten

One zeigt "Holocaust" in vier Teilen

So will das Unternehmen beispielsweise Android Pie (9) auf allen Philips Android-TVs des Modelljahrs 2019 verfügbar machen. Außerdem können Nutzer damit rechnen, das in den Android-TVs 2019 der Google Assistant built-in sowie "Works with Alexa" integriert ist. Philipps verspricht demnach jede Menge Neuerungen für das Jahr. Wie die aussehen, wann damit zu rechnen ist und, was es sonst noch über die Philips TV-Range 2019 zu wissen gibt im Überblick:

Philips OLED-TV 804 / 854 in 55- und 65-Zoll

Ultra Slim 4K OLED UHD-TV

1.000 Nits Peak Light Output

Neuer leistungsstärkerer 3. Generation P5-Prozessor

Verbessertes Perfect Natural Reality

Neues Ultra-resolution Pro

Dolby Vision und Dolby Atmos

HDR10+ und HLG-Kompatibilität

3-seitiges Ambilight

50 Watt - Philips 2.1 Sound-System

Android TV "Pie" mit Google Assistant built-in & "Works with Alexa"

Minimalistisches europäisches Premium-Design

OLED804 – Chromrahmen und ultra-schlanke Metallfüße

OLED854 – Chromrahmen und schwenkbarer T-förmiger Fuß aus dunklem Chrom

Voraussichtlich verfügbar ab dem 3. Quartal 2019

Philips 9104 LCD-TV in 55-Zoll

Schlanker schwarzer Rahmen mit einem unteren hochglanzpolierten Metallstreifen und hochglanzpolierten schlanken Füßen im zeitlosen, ästhetischen Design von Georg Jensen

WCG NanoCell UHD-Technologie

P5 Perfect Picture Engine

Micro Dimming Pro

Perfect Natural Motion

Ultra-Resolution Pro

HDR Premium

HDR10+ und HLG-Kompatibilität

3-seitiges Ambilight

2.1 Sound-System mit 25 Watt

Android TV mit Google Assistant und "Works with Alexa"

Voraussichtlich verfügbar ab dem 2. Quartal 2019

Philips 8804 LCD-TV Serie in 50-, 55- und 65-Zoll

Ultra Slim 4K LED/LCD-TV mit Wide Color Gamut

Sound by Bowers & Wilkins

Minimalistisches europäisches Premium-Design

Extrem schlanker zweifarbiger Metallrahmen mit zwei nach vorne gerichteten, in die vordere untere Blende integrierten Lautsprechern. Oberfläche aus hochwertigem Kvadrat Lautsprechergewebe.

3-seitiges Ambilight

P5 Perfect Picture Engine

Dolby Vision und Dolby Atmos

Micro Dimming Pro

HDR10+ und HLG-Kompatibilität

Bowers & Wilkins 2.1 Sound-System mit 50 Watt, DTS HD

Android TV Pie (9) mit Google Assistant built-in und "Works with Alexa"

Voraussichtlich verfügbar gegen Ende des 2. Quartals 2019

Philips 7504 LCD-TV Performance Serie in 50- und 55-Zoll

Slim-line 4K UHD DLED-TV mit schlankem silbernen Rahmen

3-seitiges Ambilight

P5 Perfect Picture Engine

Dolby Vision und Dolby Atmos

Micro Dimming Pro

HDR 10+ und HLG-Kompatibilität

Philips 2.1 Sound-System mit nach vorne gerichteter Soundbase, 25 Watt-Leistung, DTS HD

Android TV Pie (9) mit Google Assistant built-in und "Works with Alexa"

Abnehmerbarer zentraler Standfuß (silberfahren) mit integrierter Soundbase mit Premium Kvadrat Lautsprechergewebe

Voraussichtlich verfügbar gegen Ende des 2. Quartals 2019

Philips 7304 LCD-TV Performance Serie in 43-, 50-, 55-, 58-, 65,- 70-Zoll

Slim 4K UHD DLED-TV

3-seitiges Ambilight

P5 Perfect Picture Engine

Dolby Vision und Dolby Atmos

Micro Dimming Pro

HDR 10+ und HLG-Kompatibilität

Philips Sound-System mit 20 Watt und DTS HD

Android TV Pie (9) mit Google Assistant built-in und "Works with Alexa"

Schlanker Rahmen mit schwenkbarem, silberfarbenem T-förmigem Fuß; 65- & 70-Zoll mit zwei schlanken silberfarbenen Füßen

Voraussichtlich verfügbar gegen Ende des 2. Quartals 2019

Philips 6814 LCD-TV Serie in 43-, 50-, 55-, 65-Zoll

Ultra Slim 4K DLED-TV

3-seitiges Ambilight

Philips SAPHI Smart TV mit Alexa built-in

Dolby Vision und Dolby Atmos

Pixel Precise Ultra HD Engine

HDR10+ und HLG-Kompatibilität

Philips Sound-System mit 20 Watt

Schlanker silberfarbener Rahmen mit schwenkbarem T-förmigen Fuß

Voraussichtlich verfügbar ab 3. Quartal 2019

Philips 6704 / 6754 LCD-TV Serien in 43-, 50-, 55-, 65-, 70- und 75-Zoll