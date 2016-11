Philips präsentiert neuen 4K-OLED-Fernseher

4K ist der neueste Trend in Sachen TV-Genuss. Mit einem neuen 4K-OLED-Fernseher kommt auch Philips dem Bedarf nach ultrahochauflösenden Bildern nach.



Pünktlich zu Weihnchten bringt Philips seinen neuen 4K-OLED-Fernseher in den Handel, denn im Dezember fällt der Startschuss für das 3.499 Euro (UVP) teure Modell. Für dieses setzt Philips auf die Ambilight-Technologie, mit der der Hersteller ein völlig neues Bilderlebnis verspricht. Schwarz werde zu tiefschwarz, Farben hingegen lebendig. Die Lichteffekte an der Rückwand sollen den Bildschirm dabei noch größer erscheinen lassen.