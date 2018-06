Philips und Bowers & Wilkins machen gemeinsame Sache

Der Lizenznehmer für Philips TV, TP Vision, geht einen Deal mit Bowers & Wilkins ein. Mit dem britischen Audio-Unternehmen sollen gemeinsame Produkte entwickelt werden.



Die TV-Branche hat eine frisch gebackene Partnerschaft zu verzeichnen: TP Vision und Bowers & Wilkins arbeiten jetzt zusammen, wie Philips TV durchblicken ließ. Dessen Lizenznehmer, TP Vision, hat gleich für mehrere Jahre den Deal mit dem Audio-Unternehmen aus Großbritannien beschlossen.