Phoenix: Doku-Nacht über "Heimkehr der Zehntausend"

Phoenix zeigt nächste Woche eine Themennacht, in dessen Mittelpunkt die Heimkehr der zehntausend deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion nach dem zweiten Weltkrieg steht. Die diplomatische Vereinbarung wird bis heute als eine, wenn nicht die, große Leistung Konrad Adenauers angesehen.



Im September 1955 vereinbarten Bundeskanzler Adenauer und der sowjetische Ministerpräsident Bulganin die Rückkehr der noch inhaftierten deutschen Kriegsgefangenen. Vom 7. Oktober 1955 bis Januar 1956 wurden die Soldaten an die innerdeutschen Grenzlager Friedland und Herleshausen überführt und "die Rückkehr der Zehntausend" gefeiert.