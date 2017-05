Phoenix: Florian Bauer neuer Moderator

Bereits ab kommenden Dienstag verstärkt Florian Bauer das Team von Phoenix als neuer Moderator.



Phoenix heißt ab kommenden Dienstag, den 9. Mai, einen neuen Moderator in seinem Team willkommen. Florian Bauer ist Journalist, Moderator und Dozent und vor allem für seine investigativen, sportpolitischen Berichte und Reportagen bekannt. Der mit mehreren Preisen ausgezeichnete Florian Bauer wirkte zudem unter anderem an der Aufdeckung diverser internationaler Skandale mit und widmete sich in der Vergangenheit unter anderem den Themen Doping und die Macht der FIFA.