Phoenix: Linke Sammlungsbewegung - Neue Heimat für Wutbürger?

In der "phoenix runde" wird diesen Dienstagabend kontrovers über die neue linke Sammlungsbewegung von Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine diskutiert.



"#Aufstehen" - so heißt die neue linke Sammlungsbewegung. An diesem Dienstag startet die Initiative, die von den Linken-Politikern Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine ins Leben gerufen wurde.