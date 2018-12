Phoenix Plus zeigt morgen "Die Macht der Populisten"

Phoenix Plus "Die Macht der Populisten" widmet sich morgen (6. Dezember) dem Thema Populismus. Populistisch agierende Politiker sind weltweit zu maßgeblichen Akteuren geworden.



Präsident Donald Trump in den USA, Victor Orban in Ungarn, Fünf-Sterne-Bewegung und rechte Lega in Italien, in Österreich die FPÖ, die AfD in Deutschland und nun auch Jair Bolsonaro in Brasilien haben in den Wahlen gute Ergebnisse erzielt.