Phoenix-Runde zum Brexit-Showdown

Diesen Dienstag stimmt das britische Unterhaus mal wieder über den Austritt aus der EU ab. Nachverhandlungen mit Brüssel blieben bisher ergebnislos. Am Abend wird die politische Großwetterlage auf der britischen Insel bei Phoenix erörtert.



Erneut muss Premierministerin Theresa May um Zustimmung für ihren Austritts-Plan werben. Das Ergebnis ist ungewiss und bei einer Ablehnung stünden in den kommenden Tagen weitere Abstimmungen über einen No-Deal-Brexit oder eine Verschiebung des Austrittstermins auf der Tagesordnung.