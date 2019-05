Phoenix-Sendung zum Internationalen Tag der Pressefreiheit

Am heutigen Donnerstag dreht sich bei Phoenix in einer Sondersendung alles um die Pressefreiheit. Medien weltweit befinden sich zwischen wachsender Bedrohung und Verantwortung.



Am 3. Mai ist Tag der Pressefreiheit. Phoenix widmet sich aus diesem Grund am Abend vorher (2. Mai) in einer Sondersendung um 21.45 Uhr dem Thema "Wie mächtig sind Medien?"