Phoenix: Steuerparadiese als Abendprogramm

Die "Panama Papers" enthüllten im April 2016 die Steuertricks von Konzernen, Politikern und Promis. Am 5. November diesen Jahres platzte mit den "Paradise Papers" die nächste Bombe. Phoenix widmet sich den Steueroasen Anfang Dezember mit einem Themenabend.



Am Nikolausabend nimmt sich Phoenix dem Thema Steuerparadiese an. Den Anfang macht um 20.15 Uhr der 15-minütige Film "Panama Papers - Wie die Enthüllungen die Welt erschüttern" von Jens Eberl, Marion Schmickler und Claudia Buckenmaier.