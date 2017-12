Phoenix: "Was wäre, wenn...der Islam Europa erobert hätte?"

Die neue Phoenix-Reihe mit dem Titel "Was wäre, wenn..." widmet sich ungewöhnlichen Gedankenexperimenten. In der ersten Ausgabe beschäftigt sich mit der Frage, wie Europa aussähe, wenn der Islam im Frühmittelalter den Kontinent erobert hätte.



Vorsicht, Konjunktiv: Die neue Dokumentation des Senders Phoenix beschäftigt sich mit "Was wäre, wenn"-Fragen. Beim ersten Mal geht es um ein Gedankenspiel, indem der Islam sich im Abendland durchgesetzt hätte. Dafür lässt man ein gemischtes Team aus Historikern und Islamwissenschaftlern zu Wort kommen, die plausible potentielle Wendepunkte diskutieren.



Beispielsweise verhinderte erst die Schlacht bei Tours und Poitiers im heutigen Frankreich anno 732 ein weiteres Vordringen der arabischen Feldzüge. Auf der iberischen Halbinsel hatten sie sich zu dem Zeitpunkt schon längst seit zwanzig Jahren etabliert.