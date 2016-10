Phönix aus der Asche?: Dreambox DM 520 im Test

Bild: © Auerbach Verlag



Am Auffälligsten ist auf den ersten Blick das neue Design der Dreambox. Waren früher die geschwungene Linie an der Front und abgerundete Ecken das Markenzeichen der Geräte, zeigt die Dreambox nunmehr klare Kante. Die Meinungen in der Community über diesen Paradigmenwechsel gehen durchaus auseinander. Insgesamt aber zeichnet sich eher ein positives Bild ab. Viel interessanter als das äußere Erscheinungsbild sind ja ohnehin die inneren Werte, was für einen Digitalreceiver natürlich ganz besonders gilt. Hier muss sich die Neuentwicklung von Dream Property nicht vor den Mitbewerbern verstecken, kann allerdings auch nicht mit absolut neuen und innovativen Features punkten.



Die DM 520 ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich: Entweder mit eigebautem DVB-S2-Tuner oder einem kombinierten DVB-C/T2-Tuner. Diese sind im Gerät fest verbaut, sodass ein Wechsel des Empfangsweges nicht möglich ist. Der Kern der DM 520 besteht aus dem BCM 73625 von Broadcom. Der Mit 750 MHz getaktete Dual-Core-Prozessor beherrscht H.265 und ist damit auch HEVC-fähig. Was bei der DVB-S-Variante des Gerätes ein nettes, aber derzeit unbedeutendes Feature ist kann beim terrestrischen Empfang punkten, denn damit ist die DM 520 auch zum Empfang von DVB-T2 HD in Deutschland fähig. Ärgerlich ist hier allerdings der fehlende CI-Slot, denn dadurch reduziert sich die Empfangsmöglichkeit nur auf die frei empfangbaren Sender, nicht aber die verschlüsselten Privatsender im Freenet-TV-Paket.