Phoenix berichtet live von der Münchner Sicherheitskonferenz

An der Freitag beginnenden Münchner Sicherheitskonferenz werden 35 Staats- und Regierungschefs - darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel - 50 Außen- und 30 Verteidigungsminister sowie hochrangige Vertreter internationaler Organisationen teilnehmen.



Phoenix wird in der gesamten Zeit von der Tagung berichten. Bereits diesen Donnerstag ist Reporter Michael Kolz vor Ort und berichtet aus dem Hotel Bayerischer Hof im Herzen Münchens.