Phoenix blickt auf "Ein Jahr Trump" zurück

Im "Phoenix-Thema" diskutieren der Politikwissenschaftler über den umstrittenen Präsidenten und seine Politik. Die Dokumentation "Donald Trump.Ich.Präsident." beleuchtet direkt im Anschluss das erste Jahr von Trump im Oval Office.



