Phoenix mit Sondersendung: Der Brexit im Wartesaal

Noch in letzter Minute könnte Brüssel dafür sorgen, dass der Brexit weiter aufgeschoben wird. Theresa May dürfte es freuen. Phoenix diskutiert in der "Runde" über das aktuelle Geschehen rund um den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs.



Wird der Brexit für die Briten das, was der Berliner Flughafen für die Deutschen ist: ein Unterfangen in Endlosschleife? Am heutigen Donnerstag (21. März) berichtet Phoenix darüber, wie Brüssel den Brexit noch in letzter Minute verschieben könnte.