"Phoenix plus" widmet sich der "Faszination Gaming"

Es sind schon lange nicht mehr nur "Nerds" die stundenlang auf den Bildschirm starren um zu zocken. Inzwischen ist das Gaming in allen Gesellschaftlichen Klassen angekommen. Und stetig kommen neue Trends dazu.



Mittlerweile sind Zocker nicht mehr auf den heimischen PC beschränkt. Tatsächlich übertraf in diesem Jahr zum ersten Mal der Umsatz auf Drittplattformen wie Smartphones und Tablets den der PC-Spiele. Der deutsche Spielemarkt konnte in diesem Halbjahr noch einmal auf 1,5 Milliarden Euro anwachsen. Davon profitiert auch die zehnte Ausgabe der nach eigenen Angaben weltweit größten Computerspielemesse, die Gamescom.