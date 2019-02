Phoenix weitet Bundestag-Berichterstattung aus

Angepasst an neue Regeln bei Regierungsbefragungen ändert auch Phoenix sein Sendeschema.



Abgeordnete können künftig im Bundestag mittwochs jeweils 60 Minuten lang Fragen an Mitglieder der Regierung stellen, das hat der Bundestag in der vergangenen Woche beschlossen. Bislang war die Fragezeit auf 35 Minuten begrenzt.