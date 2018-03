Phoenix widmet sich dem Schlachtfeld Syrien

Auch heute konnte die Bevölkerung in der syrischen Region Ost-Ghuta nicht vollständig mit den dringend benötigten Hilfsgütern versorgt werden, da auch der Hilfskonvoi beschossen wurde.



Der Krieg in Syrien dauert nun schon sieben Jahre. Es begann mit einem Aufstand gegen Machthaber Baschar al-Assad und sein Regime.