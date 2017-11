Phoenix will wissen "Was hat die Kohle mit dem Klima zu tun?"

In "Wie tickt Deutschland?: Was hat die Kohle mit dem Klima zu tun? Wirtschaft vs. Umweltpolitik" geht Phoenoix-Reporterin Sara Bildau in die einstige Industriehochburg Essen. Verdient die Stadt ihren Titel "Grüne Hauptstadt"?



Am Freitag, dem 3. November, ist Phoenix gleich drei mal live in Essen. Klimareporterin Sara Bildau nimmt die bevorstehende UN-Klimakonferenz in Bonn zum Anlass, um in "Wie tickt Deutschland?: Was hat die Kohle mit dem Klima zu tun? Wirtschaft vs. Umweltpolitik" die Klimaschutz-Projekte Essens unter die Lupe zu nehmen.