Phoenix zeigt Abschlusspressekonferenzen von CDU und Linke

Der Nachrichtensender Phoenix berichtet am Samstag von der Abschluss-Pressekonferenz der CDU-Bundesvorstandsklausur. Die Tagung der christlich-sozialen Spitzenpolitiker findet am 13. und 14. Januar im saarländischen Perl-Nennig an der Mosel statt. Beginn der Berichterstattung bei Phoenix ist ab 16.30 Uhr.