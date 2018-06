Phoenix zeigt zehn Stunden Linken-Parteitag live

Phoenix-Zuschauer können beim Linken-Parteitag in Leipzig dabei sein, wenn es an den kommenden drei Tagen um Parteiführung, Fraktion, Bundestagswahl und den Umgang mit der AfD geht.



Am Wochenende bespricht Fraktionschefin Sahra Wagenknecht mit den Mitgliedern ihrer Partei Die Linke den Fahrplan für die gerade begonnene Legislaturperiode. An diesem Freitag sowie Samstag und Sonntag überträgt Phoenix den Parteitag live aus dem Kongresszentrum in Leipzig.