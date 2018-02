"Picnic At Hanging Rock": Premiere bei der Berlinale

Fast pünktlich zum Tag der Liebe wird die Serienadaption des Romans "Picknick am Valentinstag" auf der Berlinale vorgestellt. Nächste Woche eröffnet sie sogar die Serien-Veranstaltung.



EntertainTV hat sich exklusiv "Picnic At Hanging Rock" geschnappt. Doch vorher präsentiert das IPTV-Angebot der Telekom die Serie offenherzig auf der Berlinale. "Picnic At Hanging Rock" eröffnet am 19. Februar die Berlinale Series und wird im Laufe des Jahres exklusiv bei Entertain TV zu sehen sein.