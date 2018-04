"Picnic at Hanging Rock": Bei EntertainTV wird es mystisch

Mit einem Buch und dem dazugehörigen Film ist "Picnic at Hanging Rock" noch nicht abgehandelt. Entertain TV zeigt eine Neuadaption in Form einer sechsteiligen Miniserie.



Ab 10. Mai werden diejenigen unter den Entertain-TV-Kunden mit neuem Stoff versorgt, die Fans des Buches von Joan Lindsay und Peter Weirs sind oder es werden wollen. "Picnic at Hanging Rock", zu dem es auch bereits einen gleichnamigen Film gibt, wurde nämlich neu adaptiert und das Ergebnis wird EntertainTV nun in Form einer Mini-Serie zeigen.