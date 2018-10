Pimp My Wohnzimmer: ProSieben Austria plant Ikea-Show

Wer nicht weiß, wie er sein Wohnzimmer einrichten soll, darf nun auf Hilfe hoffen: ProSieben Austria bringt zusammen mit der schwedischen Möbelhauskette eine Interior Design-Show ins Fernsehen.



Ganz neu ist die Idee des Wohnzimmer-Makeovers ja nicht: Viele werden sich daran erinnern, wie Tine Wittler bei "Einsatz in vier Wänden" in Mary Poppins-Manier durch ideenlos eingerichtete Wohnlandschaften schwebte, um diese dann grell streichen zu lassen.