Piraten wollen Zwangseinbau von "Spionagezählern" verhindern

In einem veröffentlichten Musterbrief geht die Piratenpartei gegen den Zwangseinbau von digitalen Stromzählern vor. Verbraucher sollen sich so selbst schützen.



Ein Musterbrief soll Verbraucher schützen. So lautet zumindest der Plan der Piratenpartei hinter dem jüngst veröffentlichten Musterbrief. Mit diesem soll die Bevölkerung von ihrem Anbieter selbst verlangen, ihr Nein zum Einbau digitaler Stromzähler zu respektieren.