"Piratenangebot" BeoutQ im Visier der DFL

Die DFL prüft juristische Schritte gegen BeoutQ. Der Sender war in letzter Zeit ins Visier verschiedener Rechteinhaber geraten, weil er Live-Sport zeigt ohne entsprechende Lizenzen zu besitzen.



Die Deutsche Fußball Liga hat illegale Übertragungen eines in Saudi-Arabien aktiven Fernsehsenders verurteilt und setzt auch auf mögliche politische Unterstützung. Durch das während der WM in Russland aufgefallene "Piratenangebot" BeoutQ seien ebenfalls Bundesligarechte betroffen, teilte die DFL auf Anfrage mit.



Es gelte aufzudecken, "wer für die Piraterie verantwortlich ist", um an die Verantwortlichen heranzutreten. "Darüber hinaus behält sich die DFL weitere juristische Maßnahmen und Aktivitäten über politische Wege vor."