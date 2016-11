Plant ARD Fusion der Sendeanstalten?

Zur Optimierung der Strukturen plant die ARD einen umfangreichen Reformprozess. Spekulationen um eine eventuelle Fusionierung der Rundfunkanstalten erteilten die Öffentlich-Rechtlichen jedoch eine Absage.



Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist bei vielen Sendeanstalten in den letzten Jahren zu einem erheblichen Problem geworden. So haben der Südwestdeutsche Rundfunk (SWR) und der Westdeutsche Rundfunk (WDR) zu umfangreichen Sparmaßnahmen greifen müssen, um der steigenden Kosten Herr zu werden. Insgesamt sind jährlich acht Milliarden Euro nötig, um den Apparat am Laufen zu halten. Eine Lösung für dieses Problem soll nun eine Verschlankung der Strukturen sein, wie die "Bild" spekuliert.