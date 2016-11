Plant Amazon Prime Video weltweite Expansion?

In Deutschland ist Amazon mit seinem Videodienst Prime Video bereits sehr erfolgreich, was auch an der Kopplung an das Prime-Abo liegt. Und auch im US-Markt, in Großbritannien und in Japan ist der Streamingdienst bereits verfügbar. Doch im Vergleich zu Netflix hängt Amazon noch deutlich hinterher. Dies soll sich jedoch bald ändern.

Meldungen zu diesem Thema

"Goliath" startet auf Amazon Prime Video in Deutsch

"The Grand Tour" startet auf Amazon durch

"Red Oaks": Amazon bringt die 80er zurück

Laut einem Tweet von Jerermy Clarkson, dessen neue Auto-Show "The Grand Tour" am Freitag bei Amazon auf Sendung ging, soll diese ab Dezember in über 200 Ländern starten. Das würde eine globale Expansion des Streamingdienstes bis Jahresende vorsehen, die von Seiten Amazons jedoch nicht kommentiert wurde.



Ende letzten Jahres hatte Netflix eine Offensive gestartet und sein Angebot stetig weiter ausgedehnt, unter anderem nach Asien. Heute ist der Dienst in 190 Ländern verfügbar, nur der lukrative chinesische Markt bleibt Netflix bisher verschlossen.

So. People of Ireland, Canada, Australia and pretty well everywhere else. You WILL be able to watch the Grand Tour. Amazon has gone global.