Plant Apple eine eigene virtuelle Brille?

Besonders gutes Feedback bekam Google Glass nicht. Apple hatte Ähnliches in der Entwicklung und riskiert nun erneut den Sprung in Richtung virtueller, alltagstauglicher Brillen.



Obwohl sich Google Glass im Alltag nicht bewährt hat und vor allem aufgrund von Datenschutzbedenken zahlreiche User abschreckte, wagt nun Konkurrent Apple den erneuten Versuch alltagstaugliche Brillen zu entwickeln, die die Nutzer stets mit dem Internet verbinden und über neueste Nachrichten und gesuchte Informationen auf dem Laufenden halten.