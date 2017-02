Plant Apple radikale Änderungen beim iPhone 8?

Noch laufen die Verkäufe für das iPhone 7 gut. Doch das zehnjährige Jubiläum von Apples Smartphone-Reihe steht an und damit auch der Nachfolger - das iPhone 8.



Mit dem iPhone 8 könnten einige radikale Veränderungen einhergehen. So soll sich laut amerikanischen Medienberichten das Design grundsätzlich ändern. Auch ein höherer Einstiegspreis würde demnach diskutiert.