Plant die ARD Abteilung gegen Fake News?

Das Thema Fake News beschäftigt weiter viele Redaktionen. Den Kampf gegen die Falschnachrichten will nun auch die ARD aufnehmen und eine eigene Abteilung dafür aufbauen.



Die Entlarvung vieler Meldungen zum US-Wahlkampf als Fake News, die bewusst zur Beeinflussung der Wähler gestreut wurden, hat in vielen großen Nachrichtenredaktionen für hektische Betriebsamkeit gesorgt. Der Kampf gegen diese Falschnachrichten soll aufgenommen werden, wozu sogar extra Abteilungen gegründet werden. Auch bei der ARD scheint man bereit, in diesen Kampf einzusteigen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Donnerstag berichtet, wurde zumindest ein entsprechendes Konzept bereits erarbeitet.