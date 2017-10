Plasberg: AfD-Politiker suchen in Talkshows die Opferrolle

Im morgen erscheinenden "Spiegel" äußert sich "Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg zu der Rolle von Talkshows in Debatten die über das Sendeformat hinausgehen, wie Selbstdarstellung und Wahlerfolg der AfD.



Aus Sicht des ARD-Moderators Frank Plasberg (60) sind Talkshows nicht für den Wahlerfolg der rechtspopulistischen AfD verantwortlich. "Niemand kann eine Partei groß machen, wenn es dafür in der Bevölkerung nicht ein Bedürfnis gibt", sagte Plasberg dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". "Es ist nicht die Aufgabe von Journalisten, Parteien kleinzuhalten. Das ist, bitte schön, der Job der politischen Konkurrenz."