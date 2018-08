Playoff-Rückrunde: Sky zeigt UEFA Champions League live

Salzburg trifft in der UEFA Champions League auf Belgrad. Sky zeigt die Begegnung live. Auch die Auslosung der Gruppenphase überträgt der Pay-TV-Kanal.



In Insgesamt sechs Playoff-Rückspielen kämpfen zwölf Mannschaften um die letzten sechs Startplätze in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2018/19. Die Spiele sehen Sky-Kunden live.