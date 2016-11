Playstation Vue erweitert Apple TV

Erst vor kurzem erweiterte Playstation Vue seine Präsenz um Android TV. Nun startet der Dienst auch auf Apple TV.



Sony expandiert mit seinem Playstation Vue munter weiter. Erst vor kurzem startete der Dienst auf Android TV. Nun wird das Angebot um Apple TV erweitert. Mit Playstation Vue können TV-Sender, ein Clouddienst und weitere Dienste über das Internet gestreamt werden.