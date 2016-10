Plazamedia: Remotelösungen haben keine Nachteile

In der Fernsehproduktion sind die Übertragungen über den klassischen Ü-Wagen noch Standard, doch mit der IP-basierten Remoteübertragung steht bereits eine neue Lösung in den Startlöchern. Jens Friedrichs, Managing Director Production bei Plazamedia, erklärt gegenüber DIGITAL FERNSEHEN, wie die Zukunft der TV-Übertragung aussieht.

Bild: © Plazamedia Group

Die Fernsehproduktion verändert sich. Wie man hört braucht Plazamedia neuerdings nicht mal mehr Ü-Wagen für Übertragungen. Wie kam es dazu? Wer hatte die Idee, dass man auf die herkömmlichen Übertragungswagen verzichten kann?



Jens Friedrichs: Kaum ein Thema bewegt die Produktionsbranche aktuell so stark wie innovative Remotelösungen. Während vielerorts noch die Diskussion um ihre Potenziale im Vordergrund steht, bietet Plazamedia ihren Kunden nun in der Tat auch konkrete Lösungen. Seit Ende August setzen wir Remote bei jeder Liveproduktion des sonntäglichen Sport1 Talk-Formats "Der Volkswagen Doppelpass" ein. Remoteproduktionen ersetzen herkömmliche Studio- und Ü-Wagenproduktionen nicht grundsätzlich. Sie sind eine weitere Alternative. Wir bieten unseren Kunden daher alle drei Produktionsformen an und können sie individuell an die spezifischen Anforderungen unserer Kunden anpassen oder auch verbinden.