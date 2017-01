Plazamedia produziert Ski Cross World Cup für das ZDF

Die Firma Plazamedia startet für den ZDF in die Wintersportsaison. Das Unternehmen produziert die Liveübertragung von vier Veranstaltungen des FIS Ski Cross World Cup.



Plazamedia produziert für den ZDF die Liveübertragung von vier Veranstaltungen des Ski Cross World Cup. Der Auftrag umfasst die bereits gelaufenen Rennen im französischen Val Thorens am 9. und 10. Dezember 2016, den Wettkampf im ebenfalls französischen Megève am 22. Januar 2017, die Rennen im schwedischen Idre am 11. und 12. Februar 2017 sowie im russischen Miass am 25. und 26. Februar 2017.